Devlet Bahçeli’den ‘patlıcan’ çıkışı

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları;.

Cumhur İttifakı milli hedeflerin ana kulvarı ana karargahıdır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Zillete dur diyenler bu meydanlarda buluşmuş. Aksaray, Cumhur İttifakı’mızın içinde değildir ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. AK Parti’li kardeşlerimizle biriz, beraberiz. Aksaray’da ittifak yapmasak da birbirimize hürmeti eksik etmeyeceğiz. Cumhur ittifakı, Türkiye’dir, tarihin doğru yerindeki duruştur.

‘DEVAMLI DEDİKODU YAYIYORLAR’

Devamlı dedikodu yayıyorlar. Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP Bartın Milletvekili PKK'lılarda oy istiyor. Kılıçdaroğlu ise buna bahane üretiyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin durumuna bakar mısınız? CHP, tarihsel çizgisinden kopmuştur. HDP'li milletvekili, AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz açıklamasını yapıyor. HDP'li eş başkan ‘Kürdistan'da kaybettireceğiz' demekle kalmıyor bebek katili için tecritin kalkmasını istiyor… CHP'ye oy veren kardeşlerim PKK'ya mahkum edilemez. CHP'ye oy veren kardeşlerim zillete düşürülemez.

Kılıçdaroğlu bize milliyetçilik anlatmasın. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru var ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin CHP koltuğunda oturması utançtır. CHP 6 oktan milliyetçiliği çıkaralı çok olmuştur. CHP Genel Başkanı millilik konusunda bizim yanımızdan geçemez. Kılıçdaroğlu ve İP ne milliyetçiliği bilir ne adamlığı ne de erdemli olmayı bilir. Onlar gitsin HDP ile fısıldaşşın, PKK ile yanak yanağa versin.

Konuyu patlıcana taşıyanlar meymenetsizlerdir. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Patlıcan, domates yazın bollaşır. Dileriz ki herkes istediğini yesin, içsin. Kimsenin sofrasında gözümüz yok ama patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir.

BEKA YENİR Mİ?

Beka ucuzluğu, pahalılığı söz konusu olur mu? Beka yenir mi? Beka olmadan kundaktaki yavruların ömürlerinden gidecek günlerinden bahsedilebilir mi? Beka yoksa bereket yoktur

Hainlere göz açtırmamak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile duruş gösteriyoruz. Ezan ve bayrak düşmanlarına Cumhur İttifakı ile engel olmaya çalışıyoruz.