Devlet Bahçeli: 31 Mart’ta milli şamarı yiyeceklerdir

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

‘Kuşku ve kuruntuya esir düşen zihniyetlerin atikliğinden söz edilemez. Başarı ancak inanlarındır. Ne aradığımı bilmeyenlerin akıbeti kötü bir sondur. Davamız ezelden beri haklıydı, şimdi hak verenler çoğaldı. Fitne ve fesada tahammülümüz yoktur. MHP’nin çizgisi belli, ahlak ve ilkeleri berraktır. Cumhur hem Ankara’ya hem cumhuriyete sahip çıkacaktır. Çizgimiz bellidir. Siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır.Davamız ezelden beri haklıydık ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk.

Şimdi hak verenler çoğaldı. Hakkımızı savunacağız hakkımızı alacağız bu süreçte her zamanki gibi bir olacağız biz olacağız büyük bir aile olduğumuzu asla unutmayacağız. Türkiye’nin istikra hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor. Ankara dün zillete teslim olmadı olmayacaktır. Ankara demek Türkiye demektir, Cumhuriyet demektir. Milli mücadelenin adı ve anısı demektir.

Ankara’nın tarihi hızını kesmeye hiç kimsenin niyet ve hedefi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır. Ankara Atatürk’tür, Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır. CHP’nin eline geçmeyecektir.

31 Mart bir beka seçimidir diyoruz hop oturup hop kalkıyorlar. Yalnızca bir gerçeği ifade ettik. Beka muhaliflerinden adam olmaz