MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt’ta vatandaşlara hitap ediyor

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Tarihin en parlak dönemlerimizde bile sorunlarımız olmuştur, önümüze taş koyanlar her zaman bulunmuştur. Adına demokrasi derler, terör örgütünün emellerine perde koyarlar. İhanet, imanın karşısında duramaz, zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir.

Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir? Türk milletine kafa tutmanın akıbeti kafanın kopmasıdır, terör örgütünü bekleyen son da budur. CHP yönetimi de terör örgütüyle ortaklığından bir an önce vazgeçmelidir.