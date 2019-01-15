Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

-İçinde bulunduğumuz haysiyet, hassasiyet tarihin milliyetçi harekete kazandırdığı tecrübe ecdadımızın nasihatleri bizlere ihanetlere karşı dikkat tavsiye etmektedir. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz tek ses olacağız tek nefes olacağız namımızı ve şanımızı yere düşürmeyeceğiz.

-Cumhur İttifakı’nın yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu konuda sözümüz söz.

-Ülkemiz tarihi bir dönemeçtedir. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Tedbirlerimizi titizlikle alıyoruz.

-CHP’liler YSK’yı tanımıyormuş. İddialarındaki amaç 31 Maeti gölgelemektir. YSK’yı tanımıyorlarsa seçime de katılmasın

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