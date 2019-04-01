Bahçeli: Cumhur ittifakı hedeflerine ulaşmıştır

Bahçelinin konuşmasından satır başları:

Aziz Türk Milleti, değerli dava arkadaşlarım, sayın basın mensupları, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz tarihi bir süreç ten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgahına rağmen demokratik seviyesinin yükseldiğini tekraren göstermiştir. Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması milletimizin gelecek haklarına güçlü bir şekilde sahip çıkmıştır. Milli irade hamdolsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız hür iradeleriyle oylarını kullanmıştır. Bilhassa ifade etmek isterim ki, sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riaeyetimiz bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. 31 Mart seçimleri bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin geçmiş, meşruiyete geçmiş olaylar vahim olaylar yaşanmamıştır.

Malatya’nın Pütürge’de iki kişinin hayatlarını kaybetmesine neden olan sandıkbaşındaki olaylardan derin üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 31 Mart seçimlerinde Türk milletinin istikbal, istiklal özlemi mührünü vurmuştur. Kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlikçiler sonuç almaya çalıştıysa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zllleti reddetmiştir. Cumhur İttifakı’nın beka çağrısı aziz milletimiz tarafından doğudan batıya, kuzeyden güneye tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Karşılaştığımız tablo ümit ve heyecan vericidir. 31 Mart seçimlerinin kazanı Türk Milleti ve Türkiye’dir. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, terör örgütleri milletimizin iradesi karşısında hak ettikleri almıştır.

Bekamızı hafife alanlar yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini anlamak zorunda kalacaklardır. Seçim geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, gelişen uluslararası gelişmelerine titizlikle odaklanmak durumundadır. Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın milli birliği güçlendirecek siyasi üslubun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Cumhuriyetin 100. yıldönümüne müreffeh, muasır ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. 2023’ün lider ülke Türkiye’sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. Aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Yeni Hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çelişme ve çatışma yeşermeyecek olması ülkemizin ufkunu aydınlatmıştır.

CHP ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları siyasi temennimdir. Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi ülkemizin geleceğine muhteşem bir birliktelik olacaktır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminde seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Türk milleti kriz siyasetine, kaos diline müsade etmemiştir. 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacaktır. Cumhur İttifakı ve partimizin muhterem adaylarına oy veren aziz vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İstismar ve yalanlara sırt dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından ötürü teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Cumhur İttifakı’ın ve 3 hilalin onurlu bayrağını taşıyan aziz dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçilen belediye başkanlarını, meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini kutluyor başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur ittifakının kararlı ve yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Herşey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir, cumhurun zafer tacıdır. Tehditler ne kadar fazla olursa olsun büyük Türkiye ülküsünün önünde kimse duramayacaktır. Gelecek Türk Milleti’nin olacaktır. Seçimlerin ülkemize, devletimize, milletimize, milli bekamıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.