‘İstanbul ehline teslim edilmemiştir, takip edeceğiz’

Bahçeli’nin konuşmasının satır başları:

Ülkemiz 31 Mart 2019’dan 23 Haziran 2019’a kadar geçen 84 günlük sürede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine kilitlenmişti. YSK, İBB seçimini yenilenmek kaydıyla 6 Mayıs’ta iptal etmişti. Hem İstanbul, hem Türkiye seçimin siyasi kampanya sürecine sahne oldu.

BİZİM ÇİZGİMİZDE EĞRİLİK GÖRÜLMEMİŞTİR

Çalışmalarımızı bu alanda teksif ettik. Bu nedenle grup toplantılarımıza ara vermiştik. MHP, hiçbir taahhüdünü unutmamıştır. Hiçbir vaadini ihmal ve inkar etmemiştir. Millete hizmet aşkıyla dolu bir hayat ve siyaset çizgimiz vardır. bizim çizgimizde eğrilik, yamukluk görülmemiştir. Yarım asrın onuruyuz. Müspet istikamette geliştik, büyüdük ama öz değerlerimizden kopmadık. Ülkülerimizin rotasından savrulmadık. Siyaseti adam gibi yaptık. Ülkemizin yörüngesinden asla çıkmadık.

CUMHUR NE DİYORSA ONA KULAK VERDİK

23 Haziran seçimi sürecinde neye inanıyorsak, neyi doğru buluyorsak tavrımızı ve duruşumuzu buna göre belirledik. Tarafız ve tarzımız bilinmekteydi. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik. Cumhur İttifakı’nın hedefleri doğrultusunda gece-gündüz demedik, gerçekten üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Hiç kimse orasını burasını oynatmasın, herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Aklına geleni işleyip, her ağacı taşlamaya yeltenmesin.

MHP İstanbul’da doğrunun, dik duruşun, tarihi mirasın, milli bekanın, milli dayanışmanın safında sağlam şekilde yerini almıştır. MHP, İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın başarısı için ter dökmüş, emek vermiştir. İstanbul’a bir mitil attık gelin görün hepsi toz toprak gibi havaya kalktı. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların çoktan tutuşmuş fitili. Biz mitil attık, onların beti benzi attı.

MHP dediğini yaptı, sözünü tuttu. Özünün gereği neyse sahaya yansıttı. İstanbul’a gelmediğimizi uyduranlar, bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyenler, iyi görünümlü kötülerdir. Bunlara ne söylesek beyhudedir. Bunları tarih ve tavzih etmek için 3 maymun metaforu bile yetmeyecektir.

HAYALİNİ KURMAK BİLE ALÇAKLIKTIR

İP’in başındaki şahsiyet diyor ki, ‘Mitili İmralı’ya atmışlar.’ Bir gazeteci de malum mektuptan önce haberim olduğunu söyleyerek gözünü yalana dolana teslim etmiştir. İP’in başındaki şahın bunu söylediğine göre ya İmralı’da nöbete girmiş ya da Pensilvanya’dan sufle almıştır. MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir. Bizi hedef alarak İmralı canisi mektubundan medet umduğumuzu, göz yumduğumuzu aklından geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak alçaklıktır, arsızlıktır. Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil’in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. HDP’nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir.

İSTANBUL EHLİNE TESLİM EDİLMEMİŞTİR

Türkiye seçim bahsini kapatmıştır. Seçimsiz 4 uzun yıl vardır. İBB Başkanlığı sonucuna saygımız tamdır. 23 Haziran seçim sonucunun hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca İstanbul’da insanüstü bir gayretle çalışan arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Sandık şaibeden arındırılmıştır. Kazanan Türkiye olmuştur. Kara kampanyalar 23 Haziran’da buruşturulup atılmıştır. Türkiye’de demokrasi yok diyenler hem 31 Mart seçiminden hem de 23 Haziran seçimlerinden ibret almalıdır. Hakkımızı alacaksak demokratik adap ve ahlak sınırlarında kalarak irademizi göstermeliyiz. Demokrasinin hakimiyeti, hukukun üstünlüğü, milletimizi oluşturan fertlerin eşit haklara sahip olması Türkiye’nin stratejik gücüdür. İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Sonuçlarını görmemiz kuvvetle muhtemeldir.

23 Haziran’ın neticesi ne olursa olsun, Cumhur İttifakı 31 Mart’ta mührünü vurmuştur. 31 Mart’tan 23 Haziran’a kadar pek çok şey yaşanmıştır. Siyasi ortam gerildikçe gerilmiştir. sosyal medya infazları, rezil dedikodular, asılsız haberler, gerçekçi olmayan mağduriyet edebiyatı 23 Haziran’ı gölgelemiştir. Pençe Harekatı’nı yapan Türkiye, sosyal medyada ahlaksızlarını da ortadan kaldırmalıdır.

CHP, YSK’nın 6 Mayıs seçim iptal kararını haksız şekilde tartışmaya açmış, karalamıştır. CHP Genel Başkanı’nın dünkü toplantısında ’23 Haziran seçimi iptal edilirse tepki göstermeyeceğim’ demesi şımarık bir ruh halinin dile gelmesidir. CHP Genel Başkanı korku tünelinde bocalamaya, kaygı türbülansına girmeye başlamıştır. Artık bundan sonra Ekrem oğlu Kılıçdaroğlu’nun tepesinde keskin kılıç gibi sallanacak. Kimin ne yapacağı kendi meselesidir. Dileğimiz İstanbul’un iyi yönetilmesidir.

SEÇİMDEN SONRAKİ KONUŞMASI ANALİZ EDİLMELİDİR

23 Haziran seçiminden sonra CHP’li belediye başkanın konuşması analiz edilmelidir. maksadını aşan, hamaset tuzağı taşıyan İstanbul Belediye Başkanı gizli gündemi konusunda hazırlık içindedir. CHP’li belediye başkanının her yere çekilecek konuşma yapması bize göre tesadüfi görülemeyecektir. Kulun hesabı varsa, Allah’ın da hesabı vardır. İstanbul Türk milletinindir. Türkiye’nin özetidir. 566 yıllık fetih namusudur. 23 Haziran’da yolunu şaşıranlar elbet hak ettiğini bulacaktır. Herkes ayağını denk almalıdır. Siyasi paçozluğa yer olmayacaktır.

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