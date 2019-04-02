Bahçeli seçim sonuçlarını masaya yatırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık divanını topladı ve seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Toplantının ardından değerlendirmeleri aktaran MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, büyükşehir belediyelerinde hedeflerinin tutmadığını ancak alınan sonuçlardan memnun olduklarını, Cumhur İttifakının ilçe belediyelerinde üstünlüğünü koruduğunu dile getirdi. Kalaycı, “Milletimiz belediye başkanlığını CHP’ye vermiş olasa da kontrolü Cumhur İttifakına vermiş görünüyor.” dedi.

Stratejik hedefler tuttu

MHP’nin seçim sonuçlarına yönelik ilk değerlendirmesi seçmenin belediyelerde denge ve denetlemeyi ön planda tuttuğuna ve partinin stratejik hedeflerine ulaştığı yönünde. “Cumhur İttifakı ve MHP olarak stratejik hedeflere ulaştığımızı seçim sonuçları şu anki tabloyla gösteriyor.” diyen Kalaycı, “MHP olarak sayın genel başkanımızın formüle ederek ortaya koyduğu hedefi yakalamış durumdayız.” diye konuştu.

Sonuçları başlıklar halinde değerlendirdikleri aktaran Kalaycı, Bahçeli’nin seçim öncesinde kamuoyuyla paylaştığı X+Y=Z formülünün de tuttuğunu ifade etti. Kalaycı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin formüle ederek ortaya koyduğu hedefi tutturmuş durumdayız.

X+Y=Z demişti. X AK Parti, y MHP, z ise ikisinin toplamı olarak da 24 Haziran seçimlerindeki yüzde 52’yi baz alarak formüle etmişti. Sonuçlara bakıldığında yüzde 51.6 ile sonucu yakaladık. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine sahip çıkmış, teyit vermiştir.”

’53 ilave belediye kazandık’

Önemli büyük şehirlerin kaybedilmiş olmasını da değerlendiren Kalaycı, “Büyük şehirleri kaybetmiş olsak da ilçe belediyelerine bakıldığında İstanbul’da da Ankara’da da Adana, Mersin, Antalya’da da Cumhur İttifakını ilçe belediyelerinde büyük bir üstünlük sağladığı ortada. 2014’te 173 belediye almıştık şuan 226. 53 ilave belediye kazandık. 3 büyükşehir 4 ilimiz vardı. Şuanda 1 büyük şehir 10 il olmak üzere 11 ilde belediye başkanı çıkarmış durumdayız. Bu anlamda da hedefimize ulaştığımız çok açık.” dedi.

‘Birinci etken HDP’nin aday çıkarmış olması’

Kalaycı, İstanbul Ankara, Adana ve Mersin’nin kaybedilemesini ise “Büyükşehirlerin kaybedilmesinde birinci etken HDP’nin aday çıkarmış olması. Çıkarılan adayla ilgili olarak vatandaş tercih etmemiş olabilir. Ama ilçelerde cumhur İttifakına tam destek vermiş olması tabi ilginç.” sözleriyle değerlendirdi.

MHP mevcut belediyelerden Manisa Karabük Bartın ve Osmaniye’ti korudu. Adana, Mersin ve Ispartayı kaybetti. Biri büyükşehir toplam 11 ilde belediye başkanlığını kazandı. Kütahya, Karaman, Kastamonu ve Erzincan da bu iller arasında. Aldığı 9 belediye AKP ile ortak aday göstermediği illerden çıktı. Bunların 7’sini MHP, AKP’li belediyelerden devralacak.

Kaynak Habertürk