Bahçeli’den Cumhur İttifakı açıklaması!

NTV’de canlı yayında Nazlı Çelik’in gündeme dair sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Cumhur İttifakı sonuç ne olursa olsun devam edecek” dedi.

Erdoğan’ın, Mansur Yavaş ile ilgili ‘bedel öder’ açıklamasına yönelik olarak Bahçeli, “Seçilmesini düşünmek akılsızlık olur” açıklamasını yaptı.

İDAMIN GERİ GETİRİLMESİ

Bahçeli, idamın geri getirilmesiyle ilgili olarak, “Bir manyağı görevlendirmiş olabilirler, bunu bulmak lazım. Müslüman toplulukları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Avrupa’dan hiç ses yok, liderlerin bir yürüyüşü de yok. Hiçbir zaman idamın kalkmasından yana olmadık. Bir adım atılırsa biz destek veririz” ifadesini kullandı.

Bahçeli, İYİ Parti ile aralarında yaşanaları, “Kızgınlıklar, kırgınlıklar geçtiğinde geri dönüşler olur” şeklinde değerlendirirken af konusu için “Zamanı geldiğinde değerlendirir, konuşuruz” dedi.

Bahçeli EYT mağdurları konusunda ise, “Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir. Sabırlı olmaları lazım, Türkiye’nin gerçeklerini gözönüne almak lazım” ifadelerini kullandı.