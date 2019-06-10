Bahçeli’den İmamoğlu-Yıldırım yayını için sert eleştiri! | Son dakika haberleri

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada KKTC açıklarında petrol ve doğalgaz araması yapan Fatih Sondaj gemisi çalışanları hakkında verilen tutuklama kararını eleştirdi ve 23 Haziran seçimleri için “Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye ucuz ve uçuk soru soranlara,diyorum ki, İstanbul'un her yerindeyiz.Gözleri olup görmeyenler,kulakları olup duymayanlar,ağızları olup konuşamayanlar,üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler,hakkımızı teslim edemezler” dedi.

Devlet Bahçeli, İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayını için, “Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir!

İsmail Küçükkaya'nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim.

Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP'ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV'nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin paylaşımları şöyle;

“Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta,kuyusu kazılmakta,egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum Yönetiminin,Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur,kepazeliktir.

Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir.

Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir.”

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ

“23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması konusunda samimiyiz,heyecanlıyız, İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları,çarpıtmaları,çırpınışları sonuç vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye ucuz ve uçuk soru soranlara,diyorum ki, İstanbul'un her yerindeyiz. Gözleri olup görmeyenler,kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşamayanlar,üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler,hakkımızı teslim edemezler.

İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran'da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır.”

İMAMOĞLU-YILDIRIM CANLI YAYINI

“Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının katılacakları televizyon programı, bu programı kiminle yapacakları, yani moderatörün kim olacağı uzunca bir süredir tartışma ve polemik konusu haline gelmiştir.

Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz'dır. Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz'ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu.

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir!

İsmail Küçükkaya'nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim.

Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP'ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV'nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır.”

YILDIRIM’A KÜRDİSTAN ELEŞTİRİSİ

“Özellikle ifade etmek istediğim bir başka konu ise şudur: Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın amansız savunucusudur. İlkelerimizden tavizimiz düşünülemeyecektir. Ülkülerimizden kopmamız akla bile getirilemeyecektir. Duruşumuz sağlam,mayamız temiz, fikriyatımız köklü ve güçlüdür.

Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik,sevdamızdan ödün vermedik,özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz aynıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni mesnetsiz yere eleştirenler, suskunluğumuzu yanlışa yoranlar, olgunluğumuzu ve sağduyumuzu tersten okuyanlar köksüzlüğe, kimliksizliğe, kozmopolit emellere hizmet eden kripto bedhahlardır. Bunlarla mücadelemiz ise sonuna kadar devam edecektir.”

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