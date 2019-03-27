Bahçeli’den sert Millet İttifakı açıklaması! ‘Milli güvenlik sorunudur’

Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’ndaki mitingde konuştu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile ittifakın diğer ortak adaylarına destek istediği konuşmasında, 9 Şubat 2019'da partinin 50. kuruluş yıl dönümünü Adana'da kutlandığını hatırlatarak, “O gün çok büyük bir coşku ile partimize sahip çıkmıştınız. Şimdi de önümüzde tarihi bir seçim var. 31 Mart'ta istikrar sürsün diyorsanız çare bellidir. Adana için çare de çözüm de MHP'dir” dedi.

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“TRUMP'UN İMZASI GEÇERSİZDİR”

Konuşmasının bir bölümünde ABD Başkanı Trump'un, Golan tepeleriyle ilgili İsrail'e olan desteğini eleştiren Bahçeli, “ABD Başbakanı vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir, Golan tepelerinde BM'nin kararlarını yok saymıştır. Ortadoğu'daki gerilim ortamının tırmanmasına, çatışmaların derinleşmesine çanak tutmuştur. Trump'un, Golan tepelerini İsrail'e peşkeş çeken imzası hükümsüzdür, geçersizdir, hiçbir sonuç doğurmayacaktır. ABD'nin bu kararını şiddetle kınıyorum. YPG, PYD'ye tırlar dolusu silah sevk eden ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bekamız ağır bir tehdit altındadır. Zillet ittifakı, Cumhur ittifakından elbette hazzetmez“diye konuştu.

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“MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR”

Millet İttifakı’nı eleştiren Bahçeli, “Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor, bir gözüyle Kandil'i diğer gözüyle Pensilvanya'yı kolluyor. PKK'lı teröristler CHP üzerinden belediyelere sızmaya çalışıyor. CHP, PKK'nın teşrifatçısı olmuştur. Sözde Kürdistan'da kazanmaktan bahsedenler CHP'yi ipotek altına almış, uzaktan kumanda edecek seviyeye varmıştır. Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl oy verecekler, İP'e oy veren kardeşlerim bu zillete nasıl ortak olacaklar. Adanalılar CHP'nin, İP'in HDP'nin zilletine evet demez, bunları sandığa gömer” dedi.

“EZANA, BAYRAĞA SAYGI DUYMAYANLARLA BİR LOKMA EKMEĞİ PAYLAŞMAYIZ”

Eleştirilerine ezan tartışması üzerinden devam eden Bahçeli, “31 Mart'ta Cumhur ittifakıyla kimliğini, inancını, değerlerini kaybetmiş CHP'ye, İP'e, HDP'ye haddini bildiriyorsunuz. Hiçbir bozguncuya izin vermeyiniz, sessiz durmayınız, cesaretiniz güven veriyor, mertliğiniz düşmana korku veriyor, hamdolsun meydan boş değil biz varız diyorsunuz. Ezanı duyunca, bayrağı görünce heyecan, saygı duymayan kişilerle içecek bir bardak suyumuz, paylaşacağımız bir lokma ekmeğimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

“HAKKARİLİ, VANLI NEYSE DENİZLİLİ, ADANALI AYNIDIR”

“CumhurbaşkanlIğı hükümet sisteminin iyice olgunlaşması, Adana'yı daha güzel bir geleceğe taşınması için 31 Mart'tan en güzel sonuç alınmalıdır” diyen Bahçeli, “Türk- İslam düşmanlarına gün doğmaması için 31 Mart, Cumhur İttifakının zaferi olmalıdır , 31 Mart bekamızın seçimidir, 31 Mart'tan Türkiye kazançlı çıkmalıdır, 82 milyon el ele verip ihanet çetelerini, zilleti bertaraf etmelidir. CHP'ye İP'e oy veren kardeşlerim Cumhur ittifakı sizi de kucaklayacaktır, Kürt kökenli kardeşlerim gelin PKK'nın oyununu bozun, sizleri istismar etmelerinin önüne geçin, gelin bölücüleri, bebeleri, anaları katledenleri tasfiye edelim. Hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi yabancı saymıyoruz, kökeninden, anasının dilinden dolayı yabancı görmüyoruz, bilakis herkesi Türk Milletinin şerefli evladı olarak görüyoruz. Bu milletin adı Türk Milletidir, kabile artığı, aşiret bozuntusu değil, acısı, anısı, bayrağı, vatanı, birliği, inancı bir olan Türk Milletidir. Bin yılda oluşmuş, bin yılda yetişmiş bin yılda doğmuş, bin yılda ilmek ilmek örülmüş, nakış nakış işlenmiştir. Et ve tırnak gibi kaynaşmıştır, ayrılmak ne mümkün? Hakkarili neyse Denizlili, Vanlı neyse Adanalı da aynıdır, biz insanların köküne bakmayız, mezheplerine bakmayız, bayrağa saygı, millete hürmet, vatana sadakat var mı ona bakarız, bin yıl boşunca ne yapıldığına değer veririz. Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimiz canımızdır, PKK, katildir, CHP zillettir, İP hezimettir. Milli bekamızı yaşatmak için 31 Mart milattır, dönümdür” şeklinde konuştu.