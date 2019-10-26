Bahçeli’den Trump’ın mektubuna tepki!

MHP lideri Devlet Bahçeli ilk olarak gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a yönelik kaleme aldığı küstah mektubu “İki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir” diye niteledi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG'li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır. Gerçekler örtülemeyecek kadar meydandadır. Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. ABD Başkanı'nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir.”

KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Bahçeli daha sonra parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri ABD Başkanı Trump’ın küstah mektubu için “Böyle bir mektup nezaket dışıdır. Müzeyi mi konacak. İade edilmedi” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıç tarihi olan 9 Ekim 2019 tarihinde bir mektup yazdığı ve mektupta Trump'ın küstah sözlerle Erdoğan'a “operasyon yapma” çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.