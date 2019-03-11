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Bahçelievler’de anne ve kızı öldürülen katil akrabaları çıktı

İstanbul Bahçelievler'de, 82 yaşındaki Keziban Ercan ve 52 yaşındaki kızı Ayşe Soymaz'ı atkıyla boğarak öldürdüğü belirlenen akrabaları Mesut Y. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı. Mesut Y.’nin cinayeti Soymaz Ailesi ile aralarında yaşanan parasal nedenlerden dolayı işlediği öğrenilirken, cinayete de hırsızlık süsü verdiği anlaşıldı.

Tugay SADAY
11:31 -
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Bahçelievler’de anne ve kızı öldürülen katil akrabaları çıktı

Bahçelievler Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında yaşayan Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz’ın cesedi İsmail Soymaz tarafından bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis anne ve kızın atkıyla boğularak öldürüldüğü belirleyerek çalışma başlatmıştı.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMİŞ!

Çalışma kapsamında evde araştırma yapan ekipler, bazı değerli ziynet eşyası ve paranın alınmadığını belirledi. Kapıda da zorlama olmaması üzerine şüphelinin tanıdık bir isim olduğu üzerinde duran ekipler, aileyi mercek altına alındı.  Çevrede güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından alınan bilgi doğrultusunda hareket eden ekipler, şüphelinin Ayşe Soymaz’ın yeğeni Mesut Y. olduğunu belirledi. Yürütürken takipler sonucu 27 yaşındaki Mesut Y. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.

Cinayete hırsızlık süsü vermeye çalıştığı belirlenen Mesut Y.'nin olayı parasal nedenlerden dolayı işlediği öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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