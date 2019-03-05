Bahçelievler’deki anne ve kızı atkıyla boğulmuş

Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşanan vahşi cinayet bir caminin şadırvanında çalışan Ayşe Solmaz’ın eşi İsmail Solmaz’ın eve gelmesiyle ortaya çıktı. Evin kapısını kimsenin açmaması üzerine komşulardan yardım isteyen Solmaz, zorla içeri girdi ve dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. Eşinin ve annesinin öldürüldüğünü gören Solmaz, hemen polisi aradı.

ATKIYLA BOĞULMUŞLAR

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Ayşe Solmaz ve annesinin ağızlarının tıkandıktan sonra atkıyla boğuldukları belirlendi. Kapıda zorlama olmadığını belirleyen ekipler, evden de birkaç parça ziynet eşyası çalındığını tespit etti. Polisin çok yönlü soruşturma yürüttüğü cinayetin hırsızlık süsü verilerek yapılma ihtimalini de değerlendiriliyor.

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İDAM SESLERİ YÜKSELDİ

Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı.