Bahçeşehir Gölet davasında ranta geçit yok!

İstanbul Başakşehir Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarında, “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” alanında kalan parsellerin hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı için, 2015 yılında alınan kararla yeşil alanı betonlaştıran sürece karşı yeni bir hukuk zaferi kazanıldı. Daha önce göleti betonlaştıran inşaatlar için verilen ruhsatlar iptal edilmiş, ihale işleminin yürütmesi durdurulmuş, fakat mahkeme kararlarına rağmen inşaat devam etmişti.

CHP'li Başakşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Gümüş, Zeynel Yılmaz, Erdoğan Dulkadir, Murat Özkurt, Ayhan Geygel tarafından en son 4 Ocak 2018 tarihinde onaylanan Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Gölet Bölgesi imar planlarının iptali istemi ile Başakşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na açılan dava açılmıştı.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL

İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, Gölet bölgesinde 29 Nisan 2019 tarihinde yapılan keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda, inşaatı süren ticari birimlerin açık yeşil alanlardaki küçük çaplı inşa faaliyetlerinin ötesine geçerek doğrudan kâr amaçlı ticari bir faaliyete dönüştüğü tespit edilmiş ve planın kamu yararı taşımadığı yönünde görüş bildirilmişti.

Söz konusu dava 16 Ekim 2019 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme planları oybirliği ile iptal etti. Kararda, planlama sahası dışındaki alanlarda, ağırlıkla ticaret alanı fonksiyonunun yer aldığı, ancak planlama sahasına da ticaret fonksiyonu verilmesine rağmen artacak nüfus ve ulaşım hareketlerinin doğuracağı ihtiyaca ilişkin herhangi bir otopark fonksiyonunun planlanmadığı vurgulandı.

YEŞİL ALANA KÂR AMACI GÜDEN BİRİMLER YAPILDI

Kararda ayrıca, ‘Planlı Alanlar Yapım Yönetmeliği’nde yeşil alanlar için öngörülen, yeşil alanın kullanım amacına hizmet edecek yapılardan ziyade kar amacı güden ticaret fonksiyonu ve kullanım kararları bulunduğuna dikkat çekilerek bu durumun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldı.

HUKUKSUZLUK BİR KEZ DAHA TESPİT EDİLDİ

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri ve Bahçeşehirliler Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Göletteki inşaatların hukuksuzluğu bir kez daha tespit edilmiştir. Gölete atılan her kazma, çakılan her çivi, dökülen her beton geleceğimize ve vicdanlara yapılan bir saldırıdır” denildi.