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Bahçeşehir’de korkutan yangın!

Bahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

22:27 -
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir ISISO Sanayi Sitesi’nde bulunan üç katlı peçete imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden imalathane çalışanları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İmalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. DHA

Son güncelleme: android-time 22:30 05.09.2019
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