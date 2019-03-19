Bakan açıkladı: Yeşilyurt’un yerine 5 katlı bina geliyor

AA Editör Masası’na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışından 10,5 milyon kişinin yararlandığı bilgisini verdi. Kurum, “Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

Bu arada Kurum, peri bacaları çevresinde 100’ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.

Kurum ayrıca, 391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla’da yapıldığını söyledi ve şöyle konuştu: “218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.”

50 bin sosyal konut projesine şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildiren Kurum, “İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım Bankası’na da değinen Kurum, 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını belirtti ve ekledi: “İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak.”