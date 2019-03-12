Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir

Milli Savunma Bakanı Akar, Afyonkarahisar’da valilik tarafından otelde düzenlenen ‘Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması’ yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada şehit ailelerine hitap eden Akar, ‘Fırat Kalkanı Operasyonu’nda Mehmetçiklerin DEAŞ’lı teröristlerle göğüs göğse çarpıştığını söyledi.

Akar açıklamasında, “Burada üzerimize ne düşerse ve ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapmak için gece gündüz demeden azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri hain 3 bin DEAŞ’lı ile göğüs göğse çarpışarak etkisiz hale getirdi. Bunun ardından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi özgür hale getirdi. Oradaki insanların rahat ve huzura kavuşmasını sağladı. Hiçbir masuma, hiçbir tarihi yapıya zarar verilmedi. Atalarımıza yaraşır bir şekilde görevimizi tamamladık” dedi.

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‘TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER’

Özellikle sivillerle ve hiçbir etnik kökenle problem olmadığına dikkat çeken Bakan Akar, “Bizim problemimiz, bizim hedefimiz, sadece ve sadece teröristlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri, polis ve jandarmasıyla sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bizim Kürt kardeşlerimize yönelik saldırımız asla ve kata söz konusu değildir. Bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz olamaz. Yurt içinde veya yurt dışında. Bizim tek hedefimiz, altını özellikle çiziyorum, sadece ve sadece teröristlerdir. Kimdir bunlar? PKK’dır, YPG’dir, DEAŞ’tır, FETÖ’dür ve El Kaide’dir” diye konuştu.

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‘MEHMETÇİĞİMİZİN SIRTI YERE GELMEZ’

Mehmetçiğin 3 kıtada adalet ve barış için mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Yurt içi ve yurt dışında Mehmetçik gerçekten 3 kıtada halk için adalet için barış için huzur için at koşturan atalarına yaraşır biçimde sadece askeriyle değil; milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlık değerlerine bağlı, insanlığı koruması ve kollaması ile de gerçekten bütün insanlığa ve buradakilere mücadelesiyle örnek olmuştur. Bundan dolayı da Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyorum. Mehmetçik o kadar güçlü ki bu hareket esnasında yaralandılar ve tedavi gördüler. Tedavi gören bazı askerlerimize doktorlar istirahat verdi. Bu arkadaşlarımızdan 67 gazimiz tüm rahatsızlıklarına rağmen ısrar ve inatla ‘Arkadaşlarımız operasyondayken biz burada yatamayız’ diyerek alana giderek operasyona katıldı. Dolayısıyla Mehmetçiğimizin sırtı yere gelmez. Allah’ın izniyle başaramayacağımız bir şey yoktur” dedi.