Bakan Akar: Mültecilere 40 milyar dolara yakın harcama yapılmıştır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Bakan Akar, törende yaptığı konuşmasına Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına değinerek başladı. Akar, “Yeni Zelanda'da bugün, sadece ibadet etmek için bir araya gelen masum ve korunmasız insanlara karşı canice ve sapıkça menfur bir katliam işlenmiştir. Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir. Caniler tarafından sosyal medyada canlı olarak yayımlama alçaklığı ve sapıklığının da gösterildiği bu ırkçı terör olayını lanetliyorum. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Ancak sapıkların hamileri oldukça bu tür alçaklıkların da bitmeyeceğini biliyoruz. Yaşanan menfur katliamda hayatlarını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve insanlık duygusu olan herkese sabırlar diliyorum” dedi.

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“ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR”

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile tüm dünyaya gösterdiği kararlılığın, Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi noktasında da devam ettiğini kaydeden Akar, “Münbiç ve Fırat'ın doğusu, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG ve DAEŞ'tan temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek, sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyecektir. Bu konuda kararlıyız. Tüm operasyonlarda, şanlı tarihimiz ve köklü kültürümüz gereği sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmıştır.

Sivil/masum kişilerin, dini/kültürel yapıların, tarihî eserlerin ve çevrenin zarar görmemesi için, diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyetle davranılmıştır. Tüm bu başarılardaki en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ederken, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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“TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR”

Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir problemi olmadığını vurgulayan Akar, “Türkler ve Kürtler kardeştir, et ve tırnak gibidir.

Bizim mücadelemiz; yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. DAEŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK/YPG/PYD terör örgütü de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Mücadelemiz; bölgedeki istikrarsızlığın en temel nedeni ve kaynağı olan, aslında birbirinden farkı olmayan PKK/PYD/YPG/SDG gibi terör örgütleriyledir. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir husus da bunların içerdeki ve dışardaki hamileridir.

Bunun aksini iddia etmek, tarihi gerçekleri saptırmak, terörle mücadelede samimi olmamak, hatta teröre destek vermektir” ifadelerini kullandı.

40 MİLYAR DOLAR HARCAMA

“Bugün ülkemiz; etnik ayrım gözetmeksizin 4 milyona yakın mülteciye kucak açmış, 40 milyar dolara yakın harcama yapmıştır” ifadelerini kullanan Akar, “Türkiye, Suriye'de terör zulmüne uğramış, Suriyeli Kürt kardeşimiz dâhil, milyonlarca mültecinin sığındığı güvenli bir limandır. Zaten tarihin asil milletimize yüklediği misyon, masum ve mazlumların hakkı için daima zalimlerle mücadele etmek olmuştur. Ayrıca Türkiye; bu çerçevede İdlib'de sivillerin zarar görmemesi, yeni krizler / insani trajediler yaşanmaması ve tüm dünyaya yayılabilecek yeni bir mülteci akını olmaması için yoğun çaba harcamaktadır. İdlib'de güvenlik ve huzurun sağlanması için devriye faaliyetlerimiz başlamıştır. Diğer taraftan terörle mücadelenin yanı sıra, hava sahamızda ve 462 bin km2 olan mavi vatanımız denizlerimizde de uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmaktadır” dedi.

Akar, “Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yanayız. Bununla birlikte Türkiye; mavi vatanımızda hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyecektir. Sonuç olarak Türkiye; bölgenin huzur ve güvenliği için gösterdiği çabaları ve kurduğu iş birlikleri ile hem sahada hem masada olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu. İHA