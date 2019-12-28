Bakan Dönmez: TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde AKP İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, milletin her sözünün kendileri için çok kıymetli ve dikkate değer olduğunu belirtti.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Dönmez, “Farklı odaklardan da anlamsız itirazlar duyuyoruz. Bu itiraz ve oldu-bittilerle bizi Akdeniz’de oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz’de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz” diye konuştu.

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Sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un Akdeniz’de yılmadan çalıştığını aktaran Dönmez, şunları söyledi:

*Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da açıkça belirttiği gibi Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız.

*Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlamış olacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz.

*Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz’i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli, yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız.

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TÜRKAKIM 8 OCAK’TA AÇILIYOR

TANAP’ı tamamlayıp Avrupa’ya bağladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

*TANAP’ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye’nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP’ı rekorlar kırarak tamamladık. Lakin yapımı devam ediyor.

*Biz de Avrupa’ya gaz vermek için onları bekliyoruz. TANAP’tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım’ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız.

*TürkAkım ve TANAP, milletimizin sorunsuz şekilde doğal gaz kullanmasını sağlarken, Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamada da anahtar bir rol alacağız.

Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaptıklarını, 2020’ye daha güçlü girdiklerini anlatarak, 2019’da elektriğin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini bildirdi. AA