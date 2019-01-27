Bakan Dönmez’den okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den okul saatleriyle ilgili açıklama geldi. CNN Türk TV’de açıklama yapan Bakan Dönmez, ‘enerji fiyatlarının ucuzlaması hangi kriterlere bağlı? Nükleer enerji atılımıyla Türkiye’de neler değişecek? İklim değişikliği, enerji verimliliği ve Türkiye’nin stratejik enerji planı’ ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez’in açıklamalarından satır başları:

* Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta’da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.

* Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük.

* Okul saati illere göre değişebilir.