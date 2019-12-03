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Bakan engelli memur ataması için tarih verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk engelli memur ataması için tarih verdi.

16:25 -
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Bakan engelli memur ataması için tarih verdi

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; “Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz” dedi.

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