Bakan engelli memur ataması için tarih verdi

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; &#8220;Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz&#8221; dedi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bakan-engelli-memur-atamasi-icin-tarih-verdi-5487480","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bakan-engelli-memur-atamasi-icin-tarih-verdi-5487480","pageType":"yazi","pageIdentifier":5487480,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5487480,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bakan-engelli-memur-atamasi-icin-tarih-verdi-5487480/","headline":"Bakan engelli memur atamasu0131 iu00e7in tarih verdi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/03/iecrop/zehra-selcuk-aa_16_9_1575379532.jpg","author":"Utku Can Yalu00e7u0131n","dateCreated":1575379537,"datePublished":1575379537,"dateModified":1575379537,"info":"{"seo_news":"false"}"});