Bakan Gül: Yavaş seçilirse Ankara’da belediyeyi HDP yönetecek

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül şunları kaydetti;

“Şimdiden diyet almaya başladılar. ‘HDP olarak bizim oylarımızla seçileceksiniz ve biz yöneteceğiz şimdiden söylüyoruz’ diye pazarlığa oturuyor. Ankaralı vatandaşlarımız şunu gördü, 1 Nisan’dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara’da belediyeyi HDP yönetecektir. Çünkü mecliste HDP şu ana kadar yer alamadı. İstanbul’da, Ankara’da güçlü bir şekilde belediye meclis üyesi olarak girecekler. Bu anlamda örtük bir ittifakın olduğu görülüyor. Siz, bunu saklıyorsanız demek ki milletten kaçırdığınız, gizlediğiniz bir şey var. Demek ki milletin rahatsız olduğu bir iş yapıyorsunuz. Bu açık olmuştur. Sayın Yavaş’a soruyorlar, ‘HDP’yi ziyaret edecek misiniz?’ ‘Onu ajansa soracağız’ diyor. 1 Nisan’a kadar ajansa sordun, 1 Nisan’dan sonra HDP’ye mi soracaksınız? Evet, HDP yönetecek. Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir.

Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti’dir, bu seçimde de öyle olacaktır. Çünkü AK Parti yasakları ortadan kaldıran bir partidir. Kürtçe şarkı dinlemenin, kasetlerin yasak olduğu, faili meçhuller Türkiyesinden bugün devletin Kürtçe yayın yaptığı televizyon var. ‘Mem u Zin’i devlet yayın organlarına, bakanlık yayınlarına çıkan bir Türkiye’ye geldik. Bunlar Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapıldı. Dolayısıyla biz ayrımcı, bölücü bu tür dili şiddetle kınıyoruz. Türkiye’de 82 milyon eşit vatandaştır. Vatandaşları ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak asla kabul edilemez. Bu siyaset dilini de 31 Mart’ta vatandaşlarımız asla tasvip etmeyecek.”