Bakan Kurum için Aleksandra Black Mermer

Mimarlar Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyon lira harcanarak yapılacak Konuk Evinde ithal mermer ve seramik kullanılacağını açıkladı.

Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ‘'Projeyi inceledik. Binanın yapımında özel üretim Aleksandra Black ve Vanilla İce marka mermer ile zeminde yerden ısıtmalı Lappato marka porselen seramik döşemeler var'' dedi.

Mimarlar Odası, Bakan Kurum için 10 milyon lira harcanarak ‘'Konuk Evi'' yapılacağına ilişkin “Bu haberler mesnetsiz ve gerçek dışıdır'' açıklamasına cevap verdi.

Başkan Candan,“Belgeler elimizde, israfın dibine vurmuşsunuz. İller Bankasının Ankara Macunköy'deki tesislerinin bir bölümü Bakan ve üst düzey için konuk evi haline getiriliyor. Adını da ‘Ek sosyal tesis binası' diye kamufle ediyorlar. Kamu ihale kurumundaki ihale numarası 2019-530534'dür. Maliyeti 10 milyon 656 bin 700 TL'dir. İhaleyi MR Grup inşaat aldı'' dedi ve şunları söyledi:

İTHAL MERMER

“Projeyi inceledik. Binanın yapımında özel üretim malzemeler kullanılıyor, Aleksandra Black ve Vanilla İce Mermer, zeminde Lappato marka porselen seramik döşemeler var. Sosyal tesisler içerisinde havuzun bulunduğu bölüm yıkılarak ve 2 metrelik çitlerle etrafını çevrilerek, tesisten ayırıyorlar ve ayrı protokol girişi vererek kontrollü geçiş alanı oluşturuyorlar. Ek sosyal tesis adı altında, özel kalem müdürü odası, kabul odası mutfak wc, özel oturma alanları, mescit ve özel terastan oluşan taban alanı 237 metrekare olan bir yapı yapıyorlar. Burası bakanın konuk evi.

BİRAZ VİCDANLI OLUN

Binada kullanılacak tüm malzemeler özel üretim. İthal mermerin yanı sıra kapılar gerçek deri ve bronz çıta detaylı, tavan kaplamaları ise siyah platin kaplı saç olacak. Zeminde Lappato porselen seramik kullanılacak. Detayları merak edenlere projeyi gösteririz. Cumhuriyet değeri olan İller bankasının içini boşaltanlar şimdi de israfın dibine vuruyor. Halk yoksulluk içinde siz ithal mermer kullanıyorsunuz, halk soğukta ısınamıyor, siz yerden ısıtmalı Lappato zemin döşemesi yaptırıyorsunuz. Biraz vicdanlı olun''