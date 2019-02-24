Bakan Kurum: Yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var | Son dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için memleketi Konya’daydı. Bakan Kurum ilk olarak AKP Konya İl Başkanlığı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

‘TÜRKİYE’DE YENİLENMESİ GEREKEN 6,7 MİLYON KONUT VAR ‘

Bakan Kurum, kentsel dönüşümün elzem olduğunu ve Türkiye’de 6,7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bunun için 81 il valiliğine genelge gönderdiklerini ifade eden Kurum, ”Türkiye’de yenilenmesi gereken 6, 7 milyon konut var. Bu konutları yılda 300 bin tanesini yapmak üzere, ilk 5 yılda, 2023 yılına kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken acil konutları dönüştüreceğiz. Buna ilişkin 81 il valiliğimize genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde valililerimiz, belediye başkanlarıyla birlikte şehrin, öncelikli acil dönüşmesi gereken riskli alanları belirlemek suretiyle bu alanlardan başlayarak dönüşüm işini gerçekleştirecekler” dedi.

DHA