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Bakan Kurum’dan afetzedelere “kentsel dönüşüm” sözü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da 4 gündür devam eden şiddetli yağmurdan dolayı evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Kurum, burada vatandaşlara "Kentsel dönüşüm projesi başlayacak" sözü verdi.

11:03 -
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Bakan Kurum’dan afetzedelere “kentsel dönüşüm” sözü

Kentte pazartesi geceden bu yana süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Adana'ya geldi.

Adana’da 4 gündür devam eden sağanak yağış felakete neden oldu

Bakan Kurum, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde oturan vatandaşları ziyaret etti.

Sel nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü. Foto: DHA

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Kurum, bütün zararların karşılanacağını söyledi.  Bakan Kurum bir afetzedeye, “Yüreğir Belediye Başkanımıza talimat verdim. Bu alanda kentsel dönüşüm faaliyeti başlayacak” dedi. (İHA)

Bir çok ev ve iş yerini de su basarken afet zedeleri ziyaret eden Bakan Kurum “Yüreğir belediye başkanımıza talimat verdim. Bu alanda kentsel dönüşüm faaliyeti başlayacak” dedi.

Son güncelleme: 11:08 26.12.2019
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