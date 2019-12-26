Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na ‘Kanal İstanbul’ yanıtı

Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ÇED süreci, Türkiye’nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de katılmış ve olumsuz görüş bildirmemiştir” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI ELEMANININ NE YAPTIĞININ FARKINDA DEĞİL”

İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz ‘Ben bu rapora itiraz ediyorum’ diyorsunuz.

“BİLİMSEL DEĞİL, GERÇEK DIŞI”

Kurum, Kanal İstanbul projesinin tehlikelerini anlatırken “427 milyon metreküp içme suyu rezervi elden çıkacak. Bu susuzluğa mahkumiyet demektir” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yanıt verdi: Su kaybı yaşanacağı iddiası bilimsel değil, gerçek dışıdır. İstanbul’un suyu binde 2.5 oranında etkilenecek. İstanbul’un su ihtiyacı 1 milyar 60 milyon metreküptür. Biz çok daha fazlasını da ekleyerek, su ihtiyacını tamamen güvence altına alıyoruz.

DEPREM TEHLİKESİNE YÜZME HAVUZLU ÖRNEK!

Projenin depremi tetikleyeceğine dönük iddialara da yanıt veren Bakan Kurum, “Deprem 7 kilometre derinlikte olacak. Bu, Kanal İstanbul nasıl depremi tetikleyecek arkadaşlar? Bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da o zaman depremi tetikler” dedi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da kritik toplantı! İmamoğlu: Tehlikeyi madde madde sıraladı