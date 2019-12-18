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Bakan Kurum’dan Salda Gölü açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerinin Salda Gölü çevresindeki yapılaşmayla ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, Salda Gölü'ne ilişkin projenin, tamamen gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi olduğunu ifade etti.

19:00 -
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Bakan Kurum’dan Salda Gölü açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Kurul’da muhalefet milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Kurum, koruma bölgesi ilan edilen Burdur Salda Gölü bölgesinde yapılması planlanan millet bahçesinin doğal güzelliklere olumsuz etkisi olup olmayacağı sorusu üzerine, Salda Gölü’ne ilişkin projenin, tamamen gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullama projesi olduğunu vurguladı.

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“KUMSALA DOKUNULMAYACAK”

Bakan Kurum, “Salda’nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Orada beton ve çimento gibi materyaller kullanılmayacak. Sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. ‘Beyaz güzel’ dediğimiz o kumsala hiçbir şekilde dokunmadan, 400-500 metre bant dışına yapacağız. O doğal güzelliği tamamen gün yüzüne çıkaracak, hepimizin gittiğinde daha güzel bir şekilde orayı gezebileceği bir proje olacak” dedi. DHA

Ali Orkun Ercengiz beyaz Burdur Çevre ve Şehircilik Bakanı Sanat TBMM
Son güncelleme: 19:16 18.12.2019
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