Bakan Pakdemirli: Petshop’larda artık kedi ve köpek satılmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli’de bir dizi temaslarda bulunup, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nın açılışını yaptı. Pakdemirli, ilk olarak Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün Sevindik Pazaryeri’nde düzenlediği ceviz fidanı dağıtım törenine katıldı.

AVRUPA ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

Bakan Pakdemirli, Avrupa ülkelerinde sahiplendirilemeyen hayvanların uyutulması işlemini eleştirerek, “Ben de bir köpek sahibiyim. Belki 30’lu yaşlarda köpek sahibi olduğum için bu işin ne kadar güzel olduğunu anlamamıştım. Köpekler ve dolayısıyla tüm hayvanlar duyguları olan varlıklar. Bu duygu sahibi canlılara da insan gibi davranmamız gerekiyor. Avrupa’da medeni dediğimiz ülkeler, hayvanları alıyorlar, 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse uyutuyorlar. Bizim asla ve katta böyle bir şeye gönlümüz razı gelmez. Biz, bir şekilde buradaki iyi şartlarda hayvanlarımızı alıp kısırlaştırıp, aşılarını yapıp doğal ortamlarına bırakmanın yollarını arıyoruz” dedi.

3 BAKANLIK ANLAŞTI

Bakan Pakdemirli, hayvana yönelik şiddet olayları kapsamında detaylı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Çok konuşulan bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili biz çok uzun çalışma yaptık. Ana çerçeve olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir anlaşmaya vardık. Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fillerini, kabahat kapsamından çıkarıp suç haline gelmesini kararlaştırdık. Bu yasanın en kısa zamanda çıkacağını ve kamuoyu vicdanının biraz daha rahatlayacağını umuyorum. Petshop’larda bundan böyle kedi köpek satılmayacak. Kötü ortamlarda, camekanların arkasında hayvanların sergilenmesini biz doğru bulmuyoruz. Bunlar ya kataloglardan ya da internet ortamından, olabildiğince de sahiplendirerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanları sokağa terk edenlere de yaptırım uygulamayı planlıyoruz.”

DHA