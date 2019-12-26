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Bakan Pakdemirli’den Karadeniz’deki yangınlarla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'nde dört gündür süren yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.  

11:16 -
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Bakan Pakdemirli’den Karadeniz’deki yangınlarla ilgili açıklama

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