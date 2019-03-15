Bakan Pekcan: Tamamlandı, en kısa zamanda hizmette olacak!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla düzenlenen 22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni’ne katıldı. Pekcan, programda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak her türlü enstrümanı kullanarak tüketicinin korunması alanında vatandaşlara daha iyi hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi. Tüketici hakem heyetleriyle tüketiciyle satıcı arasındaki uyuşmazlıklara aracılık ederek çözüme kavuşturduklarını aktaran Pekcan, “2018 yılında tüketici hakem heyetlerine 560 bin başvuru geldi ve bunların yüzde 67’si tüketici lehine sonuçlandı” dedi.

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Vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için piyasa gözetimi ve denetimi yaptıklarını söyleyen Pekcan, “Çalışmalarımıza ‘güvensiz ürüne sıfır tolerans’ prensibiyle yaklaşıyoruz. Etkinliğimizi artırmak için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni (GÜBİS) kurduk. Ayrıca, ithalat aşamasında, bilişim sistemlerinden de yararlanarak, ürünleri risk analiz esasına göre çok sıkı denetime tabi tutuyoruz. Yaptığımız çalışma ve denetimlerle tüketicilerimizi, internetten alışveriş yaparken, bankadan kredi çekerken, tatil paketi satın alırken, abonelik kurarken, kısacası yaptıkları her işe koruma getiriyoruz ancak tüketicilerimiz haklarını çoğu zaman bilmiyor. Lütfen takipte kalın” diye konuştu.

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Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalarını tüm paydaşların görüşlerini alarak tamamladıklarını dile getiren Pekcan, “Düzenleme inşallah en kısa zamanda tüketicimizin hizmetinde olacak” ifadesini kullandı. Bakan Pekcan’ın konuşmasının ardından farklı dallarda dereceye giren projeler ödüllendirildi. DHA