Bakan son rakamı açıkladı: İşte Türkiye’deki yabancı sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim'e kadar tanınan sürenin dolmasının ardından başka illerde kayıtlı Suriyeli mülteci ve diğer ülkelerden 190 bin göçmenin İstanbul'dan gönderildiğini açıkladı. Soylu, ”İstanbul’da 2018 yılında çeşitli uyruklardan 28 bin 364 düzensiz göçmen yakalandı. 2019'da 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 yılda 171 bin 967 kişi ülkelerine geri gönderildi'' bilgisini verdi.

Meclis İçişleri Komisyonu, Türkiye'nin göç sorunu, göç yönetimi ve göçle ilgili son durum hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Türkiye, 1923-2011 yılları arasında toplam 2 milyon göçmene ev sahipliği yaptı. Bunların büyük bölümü Bulgaristan ve Iraklılardan oluştu. Ancak son 8 yılda bu rakam 5 milyona ulaştı.

5 MİLYON 74 BİN YABANCI VAR

Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 680 bin 603, çeşitli uyruklardan ikamet izniyle kalanların sayısı 1 milyon 70 bin 144, uluslararası koruma kapsamındakilerin sayısı ise 324 bin 161 olmak üzere toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor. Bakan Soylu bu konuda şu bilgileri verdi:

“2014'e kadar ortalama 50 bin civarlarındaki düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda arttı. 2019'da 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 yılda 93 bin 123 Afgan, 13 bin 549 Pakistan ve diğer ülke vatandaşı 65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine geri gönderildi. 2019 itibarıyla ülkemizde uluslararası koruma kapsamında bulunan kişi sayısı 324 bin 161 olurken, 2019’da 43 bin 670 kişi de bu konuda başvurusu yaptı.”

İSTANBUL'DAN 190 BİNİ GÖNDERİLDİ

Suriyelilerle ilgili, 30 Ekim'e kadar verilen süre konusunda da bilgi veren Soylu, “12 Temmuz'dan bu yana 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı. 30 Ekim'e kadar tanınan sürenin dolmasının ardından başka illerde kayıtlı Suriyeli göçmenler ve çeşitli uyruklardan 190 bini İstanbul'dan gönderildi'' dedi.

SURİYELİLERİN İLK 10 İLE DAĞILIMI

İstanbul : 549.903

Gaziantep: 452.101

Hatay: 440.920

Şanlıurfa: 429.717

Adana: 240.178

Mersin: 204.770

Bursa: 177.075

İzmir: 146.885

Kilis: 116.492

Konya: 109.800