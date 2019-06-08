Bakan Soylu: İmamoğlu özür dilemeli

Bağcılar’da muhtarlarla buluşan Soylu burada, Jandarma Özel Harekat’ın bir süredir takip ettiği 5 teröristi Tunceli Kutu Deresi’nde bir mağarada kıstırdığını belirterek, “Yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi çalışmaları kapsamında Bağcılar’da 22 mahalle muhtarı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:

“CHP ADAYININ VALİMİZDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM’

“Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, yani CHP adayının Ordu valimizden ve Ordu polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye galiz bir şekilde hakaret edip it demek. Bu ne bizim devlet geleneğimize ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe büründü. Ve ondan sonra da sessizliğe bürünmek. Zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı. Valimiz suç duyurusunda bulundu. Ve orada şahitlerin huzurunda hangi sözlerin söylendiği, ben burada o söylenen sözleri söylemekten de edep ederim açıkça. Daha farklı sözler de var. Ve bunların bütün tutanakları ve şahitleri net bir şekilde ortadadır. Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan da özür dilemektir.”

‘KOÇ’UN ÖZEL UÇAĞI ALTINA TAHSİS EDİLMİŞ

Soylu, İmamoğlu’yla ilgili olarak “Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle’yi tahsis edenler – Alman televizyonu – bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe’yi – İngiliz televizyonu – tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar” dedi.

‘KUTUDERESİ’NDE 5 TERÖRİST KISTIRILDI’

Bu sırada önüne gelen bir notu okuyan Soylu, “Şu anda Tunceli Kutuderesi’nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Ve şu anda karşılıklı müsadere başladı. Yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin” dedi.