Bakan Soylu: Jandarmaya 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır

Jandarmaya 2017 yılında 24 bin 49, 2018 yılında ise 25 bin 949 personel alındığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi: “2019’da ise 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Bu alımlar sayesinde 2017’de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018’de 17 yeni jandarma komando taburu, 9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, 1 ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur. Önemli bir yatırım da jandarmamızın teknik kapasitesi ile ilgili olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında milli helikopterimiz olan T-129 atak helikopterlerden 4 adet aldık, 2019’da 2 adet daha alımı planlanmış olup, Nisan ayında inşallah bu sayı 6’ya çıkacaktır. 19’u silahlı, 23 İHA’sı olan jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 500’ü arazi tipi, 980 yeni jandarma devriye aracı tedarik edilmiştir. 2017’de 90 ve 2018’de 194 yeni kirpi alımı yapılmış, 10 adet de kirpi ambulans tedarik edilmiştir. Şu anda 611 kirpi ve 10 kirpi ambulans mevcuttur. 2018 yılında asayiş hizmetleri için 120, trafik hizmetleri için 60 yeni motosiklet alınmıştır. 2019’da asayiş hizmetleri için 100 tane daha almayı planlıyoruz. Geliştirilen kimlik sorgulama sistemi ile kimlik ve ehliyetler üzerindeki barkot/ karekotların otomatik olarak okunması ve çok kısa sürede sorgulamaların yapılması sağlanmıştır. 1125 adet cihaz birliklerde kullanılmakta olup, ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 bin adet ilave cihazın tedarik edilmesi planlanmaktadır.”

‘2018’DE 1380 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR’

Konuşmasının devamında, jandarma için yapılan kapasite artırım çalışmasının sahadaki sonuçlara da yansıdığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: “Terörle mücadeleye birleşik sonuçlar üzerinden baktığımızda 2017 yılına göre teröristlerle çatışma olayları yüzde 185, sabotaj/saldırı yüzde 211, adam kaçırma yüzde 240, mayın/eyp eylemleri yüzde 94 ve silahlı saldırı olayları yüzde 9 azalmıştır. 2018’de kırsalda teröristlerle çatışma olayları 2017’ye göre yüzde 65 azalmıştır. İHA ve SİHA’ların aktif olarak kullanılmaya başlandığı 2017 yılından bugüne kadar 104 terörist bizzat SİHA’lar ile toplamda da 784 terörist ise İHA’ların kullanıldığı operasyonlarla etkisiz hale getirilmiştir. İHA’larla 297 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir.

2017’de 15 bin 786 saat olan İHA/SİHA uçuş saati 2018’de 22 bin saat olmuştur. Bu önemli bir göstergedir çünkü İHA uçuşları operasyonlara rehberlik ettiği gibi, teröristlerin mobilize olmasını da engellemektedir. Yurt içinde terörist sayısı yüzde 69 azalma ile son 30 yılın en az sayısına indirilmiştir. Ocak 2017’de 1900’lü sayılardan şu an itibariyle 700’ler civarındadır. 2018 yılı içerisinde kırsalda PKK/KCK terör örgütüne yönelik sözde barınma ve üs bölgelerine 58’i büyük, 534’ü orta çaplı olmak üzere 97 bin 107 operasyon yapılmış, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 7 bin 427 operasyon yapılarak 16 bin 232 kişi gözaltına alınmıştır. PKK’ya yönelik operasyonlar sonucu 2018 yılında 1292 sığınak ve barınak imha edilerek toplam 1380 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2017’deki imha edilen barınak sayısı ise 1807’dir. Tabi buradaki düşüşün işaret ettiği şey farklı, örgütün artık yeni şube açamadığı anlaşılmaktadır.”

‘BU TERÖRLE MÜCADELE DEĞİL, TERÖRİZMLE MÜCADELEDİR’

2018 yılında da 383 terörist teslim olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: “Bunların 165’inin aileleri ile görüşerek ikna yolu ile teslim olmaları sağlanmıştır. Bu aslında bir terörle mücadele değil, terörizmle mücadeledir. Yani oradaki sosyal yapıyı da mücadelenin içine katıyoruz ve bunda başarılı oluyoruz. 2017’de 135, 2016’dan bugüne toplam 343, 2019’da halen 24 teröristin ikna yöntemiyle teslim olması sağlanmıştır ki; bu önemli bir adımdır.

Tabi ki teknik kapasitemizin artışı, kış operasyonlarına da yansımaktadır. Yani bu meseleye yaz kış hep birlikte vaziyet ediyoruz. Kış döneminde 357 barınma bölgesinde 4 bin 407 operasyon planlanmıştır. Halen bunların yüzde 67’si tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen saha neticelerinden önemli bir başlık da üst düzey teröristlerle ilgilidir. Örgütün üst düzey zayiatları oldukça artmış, 2018’de 13’ü kırmızı kategoriden olmak üzere 108 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün aslında en büyük sıkıntısı da dağa çıkmaların azalması ve eleman temininde yaşadığı sıkıntıdır.”

‘UYUŞTURUCUDAN 23 BİN 134 KİŞİ TUTUKLANDI’

Daha sonra uyuşturucu operasyonlarına değinen Bakan Soylu, “Uyuşturucu ile mücadelede jandarmamız da aynı emniyet teşkilatımız gibi çok önemli bir mesai içindedir, hem de ciddi saha sonuçları elde etmektedir. Ülke geneli itibariyle, yani hem emniyetimizin, hem jandarmamızın faaliyetleri neticesinde 2018 yılında; 147 bin 562 operasyonla 204 bin 780 kişi gözaltına alınarak 23 bin 134 kişi tutuklanmıştır. 18 ton eroin, 78,3 ton esrar, 10 milyon 148 bin kök kenevir ve 32 milyon adedin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Jandarmamızın bu çalışmalar içinde önemli yakalamaları oldu.”

‘ŞEYTANIN BİLMEDİĞİ HİLELERİ BİLEN BİR TERÖRİST GRUP’

Yapılan bu operasyonların yanı sıra FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle de mücadele ettiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi: “Aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, aşırı sol terör örgütlerine yönelik mücadelemizde 2018 yılında toplam 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 405 operasyonla 1008 kişi gözaltına alınmış ve 275 kişi tutuklanmıştır.

Yine 2018 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında 23 bin 521 operasyon yapılmış, 10 bin 240 kişi tutuklanmıştır. FETÖ ile ilgili olarak Bylock, büfe/ankesör operasyonları ve gaybubet operasyonları olmak üzere üç ana konu üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu noktada şunu ifade etmek isterim. Mesela PKK, çok karmaşık bir yapılanma modeline sahip değildir. Bir terör örgütünün aşağı yukarı tüm dünya örneklerinde küçük farklarla da olsa rastlayabileceğiniz benzer özelliklere sahip bir örgüt yapılanma modeli vardır. Fakat FETÖ, çok farklı bir yapıdır. Son derece karmaşık, son derece girift bir yapıda dizayn edilmiştir.

Şunu herkes bilsin; bu sadece alelade bir vaizin aklı değildir. Bunun arkasında son derece profesyonel ve stratejik bir akıl vardır. Mücadele devam ettiğinden dolayı belki tüm detayları paylaşamıyoruz ama inanın bu irin tamamen temizlendikten sonra bu konuda yazılacak kitaplar, devlet belgeleri, anlatabileceğimiz gerçekler herkesi hayrete düşürecektir. Çok net söyleyelim, şeytanın bilmediği hileleri bilen bir grupla karşı karşıyayız, bir terörist yapısıyla karşı karşıyayız.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-Bakan Soylu’nun açıklaması

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)

DHA-Gündem Ankara tr 2019-02-21 14:46:16