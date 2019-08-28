Bakan Soylu: KADES’i indirmek için Emine Bulut’un ölmesini beklememeliyiz

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında, ‘Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İş Birliği Protokolü’nün imza töreni düzenlendi. İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törene; Bakan Süleyman Soylu ve Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk katıldı. Bakan Soylu, imzalanan protokolle uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve veri setlerinin daha iyi değerlendirilmesi için önemli adım atıldığını söyledi. Bu adımı sivil toplum örgütü ile atabilmenin çok önemli olduğunu kaydeden Soylu, küresel güvenlik tehditlerinde uyuşturucunun ilk 5 sırada yer aldığını belirtti. Bakan Soylu, “Terör ve göç ile beraber yüzyılımızın ilk 3 meselesinin arasına koyarsak abartmış olmayız. Hem teröre finansman sağlıyor hem de kendi adına dünyada 2015’te de dünyada doğrudan 167 bin insanın ölümüne sebep alan bir meseleyi konuşuyoruz. Dolaylı ölümleri de işin içine katarsak 2015 rakamı 450 bin kişi, 2017’de bu rakam yüzde 30 artarak 585 bine çıkmış. Türkiye maalesef bulunduğu coğrafi konum nedeni ile de bu tehdidin doğrudan muhatabı” diye konuştu.

‘KADES’ VURGUSU

Bakan Soylu, Kırıkkale’de, eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak, öldürülen Emine Bulut’u hatırlatıp, KADES uygulamasından bahsetti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce kullanıma sunulan, şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların ‘imdat butonu’ olan KADES uygulamasının önemine değinen Soylu, “Kadın şiddeti ile ilgili bizim KADES diye bir uygulamamız var. 3 binden, 3 gecede, 190 bine çıktı, bu uygulamayı indirenlerin sayısı. Bunun için Emine Bulut’un ölmesini beklememeliyiz. Bunu defalarca söylüyoruz, bunu hep birlikte başarmalıyız. Bu uygulamayı kullanmamız ve indirmemiz gerek. ‘Ben ne yapayım’ deme, bunu indirmek bile bir başlangıçtır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Türkiye’de atık su analizi ile uyuşturucu kullanımının haritasının çıkarılacağı protokol imzalandı.

DHA