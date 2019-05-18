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Bakan Soylu: Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların sorumlusunun koruma müdürü olduğunu öne sürdü. Soylu, "Arkadaş senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor." dedi

10:05 -
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da katıldığı sahur programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara Çubuk’ta gerçekleştirilen linç girişimini değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıların sorumlusunun koruma müdürü olduğunu öne süren Bakan Soylu,

“Özellikle son 1-1.5 ayda eski Türkiye’nin bir takım alışkanlıklarının tekrar gündeme geldiğini gördük. Türkiye’de bir Çubuk olayı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. 1 hafta, 10 gün bana yapmadıkları hakaret, istifaya davet ettiler. Arkadaş senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor.  CHP Genel Merkezinde tanıdığınız biri varsa sorun ‘bunlar nasıl bir adamdır’ diye, herkes biliyor zaten. Mecliste saldırı yapılıyor, Artvin’de saldırı yapılıyor ve bunların hiçbirinde güvenlik güçlerine bilgi verilmeden bunlar gerçekleştirilmeye çalışılıyor” dedi.

İstanbul DHA

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Son güncelleme: android-time 10:23 18.05.2019
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