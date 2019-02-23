Bakan Soylu’dan flaş ‘yaya geçidi’ açıklaması!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Trabzon’un ilçelerini gezerek belediye başkan adaylarına destek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra ilçesinde düzenlenen mitingde trafik kazaları ile mücadelelerine değindi.

İLGİLİ HABER Bakan Soylu: Jandarmaya 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır

Bakan Soylu “Bana kızıyorlar trafikle mücadele ediyorum’ diye. Yılın 3'te birinde 7 bin 427 kişi kaybettik. Orta ölçekte bir Anadolu kasabası nüfusu kadar. Hakikaten çok çalıştık. Neler yaptığımızı anlatmaya çalışsam buradaki konuşmaya yetmez. Çok çalışıyoruz. Yaya trafiği ile ilgili yasa çıkardık. Bizimkiler kırmızı ışıkta da geçmeye çalışıyorlar. Araçlar duracak diyorlar. Onu onun için çıkarmadık. Kırmızı, sarı yeşil ışığa herkes uyacak. Bir de taksicilere, arabalara fırça atıyorlar. ‘Dur Bakan böyle bir şey söyledi’ diyorlar. ‘Biz geçeceğiz’ diyorlar. Okulların önünde olmayan ışıklarda geçiş hakkı bundan sonra yayalarındır. Şimdi hazırlıklarını yapıyoruz. Siz 1 Nisan'dan sonra görün yaya geçitlerine yaklaştıklarında frenlere nasıl basacaklar. Dünyanın modern ülkelerden böyle. Çocuklar karşıdan karşıya geçerken korkmayacaklar” ifadelerini kullandı. İHA