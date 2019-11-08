Bakan Turhan’dan ‘Kanal İstanbul’ açıklaması!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi, Birinci Şehir ve Hukuk Konuşmaları Sempozyumu düzenledi. Haliç yerleşkesinde düzenlenen sempozyumda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ‘Ulaşım politikaları açısından İstanbul’ başlıklı bir konuşma yaptı. Kanal İstanbul projesine Türkiye'nin neden ihtiyaç duyduğunu açıklayan Bakan Turhan, “İstanbul Boğazı, aynı zamanda uluslararası deniz trafiğine hizmet eden bir su yoludur. İstanbul Boğazı uzun zamandır deniz trafiğinde S.O.S veriyor. Özellikle 2013 ve 2014 yıllarında boğazdan günde 40 bin yük gemisi geçti. Boğazın güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi bu rakam maksimum 25 bin. Karadeniz ve Marmara'da gemiler boğazı geçmek için 2 gün bekliyor. Gemilerin beklemesi para demek. Geminin büyüklüğüne göre bir günün maliyeti 100 bin dolarla 400 bin dolar arasında değişiyor. Hizmet aksıyor, dünyada zenginlik giderek doğuya kayıyor. Orta Asya zenginleşiyor. Ortadoğu'nun zenginliği zaten vardı şu anda bir yıkım içerisinde yapılacak. Çin uzakta kaldı, çok hızlı büyüdü, gelişiyor. Dünyanın atölyesi halinde, üretiyor bu mallar pazarlara taşınacak” diye konuştu.

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Bakan Turhan, “Bununla ilgili olarak kara, demir ve deniz yollarımızı geliştirmemiz lazım. Ülkemiz doğal bir ulaşım koridoru üzerinde kavşak noktasındadır. Bu avantajları ülkemize, milletimize kazandırmalıyız. Bunun için Kanal İstanbul diyoruz, ben büyük bir proje yaptım demek için değil, bunun için Kanal İstanbul'u yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“3 YILDA 5 KORİDOR BELİRLEDİK, 1 TANESİNE KARAR VERDİK”

8 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu projenin içerisinde yer aldığını aktaran Turhan, “Çok gizli olarak ilk 3 yılda 5 adet koridor belirledik, 1 tanesine karar verdik. İşletim ve yapım maliyetleri düşük, çevreye duyarlı en uygun proje olarak bir taneye karar verdik, bunu yapacağız. Çed raporuna yönelik eleştiriler ise, bu eleştiriler her projede vardır. Biz milletimiz için kötü bir şey yapmayız. Onun hayrına be varsa onu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL NÜFUSU 70 YILDA 12 KATIN ÜZERİNDE ARTTI”

İstanbul'un 15 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın sayılı metropolleri arasında olduğunu belirten Turhan, “İstanbul ulaşımındaki temel mesele, ülke nüfusumuzun 3 buçuk, 4 katlık artış gösterdiği son 70 yılda, İstanbul nüfusunun 12,3 katlık artış göstermiştir. Bu duruma şehirde eskiden beri olan yetersiz altyapı ve çarpık kentleşme de eklendiğinde sorunun boyutları daha da yükseliyor. Aslında vizyoner bakışla gidişatın vaktinde farkına varılıp, gerekli altyapı adımları atılsaydı, köklü ulaşım politikaları hayata geçirilseydi bugün sorunu bu denli yakıcı yaşamıyor olacaktık” diye konuştu. DHA