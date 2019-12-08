Bakan’dan Kanal İstanbul açıklaması: İBB ile protokol imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi’nin, İstanbul Boğazı’nın geleceği için artık zaruret halini aldığını vurgulayarak, “Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir.” dedi.

Bakan Turhan, açıklamada, hükümet olarak Türkiye’nin “refah devleti” olması için büyük çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, bu doğrultuda birbirinden büyük projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Turhan, şu anda 25 bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı’nda her yıl ortalama 40-42 bin gemi trafiği olduğuna işaret ederek, Boğaz’ı kullanacak gemilerin neredeyse bir hafta beklemek durumunda kaldıklarını, güvenliği sağlamak amacıyla da gemileri kılavuz ve römorklarla geçirdiklerini bildirdi.

“İLGİLİ BAKANLIKLAR VE İBB İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI”

Turhan, projeyi İstanbul’a “sıfır hata” ile kazandırmak için yıllardır büyük bir özveriyle çalışıldığına işaret ederek, bu süreçte Kanal koridorunda ilave 7 bin metre sondaj tamamladıklarını anlattı.

Trafik etüt çalışmaları kapsamında Kanal’dan geçecek gemi boyutlarının belirlendiğini ve bugünkü toplam Boğaz trafiğinin yüzde 99’unun Kanal İstanbul’u kullanabileceğini dile getiren Turhan, bu çalışmaların yanı sıra çevre etkileri ile flora, fauna ve sualtı canlılarına etkileri çalışmasının da yapıldığını kaydetti.

Turhan, güzergahtaki kurum kuruluşlara ait altyapı tesisleri ile projenin mütemmimi olan liman, yat limanı, kıyı tesisleri, işletme tesisleri gibi yapıların kavramsal çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Seçilen koridor üzerinde deprem, tsunami riski değerlendirme, hidrodinamik, su kalitesi, yer altı suyu model çalışmalarının da yapıldığına işaret eden Turhan, hiçbir şeyin şansa bırakılmadığının altını çizdi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Bakan Turhan, güzergahta, mevcut ve planlanan diğer kurumlara ait projelerle ilgili görevlerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi için Bakanlıklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında da iş birliği protokolü imzalandığını sözlerine ekledi. (AA)