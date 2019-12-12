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Bakanlar çoraplarıyla vali galoşla türbeye girdi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mevlana’yı anma törenleri kapsamında Şems-i Tebrizi Camii’ni Çevre Bakanı ve Turizm Bakanı ile birlikte ziyaret etti. Bakanlar çorapla camiye girerken, vali ayakkabı üstüne galoş giydi...

06:00 -
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Bakanlar çoraplarıyla vali galoşla türbeye girdi

24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerinde konuşma yaparken öğretmen sandığı bir katılımcıyı bacak bacak üzerine attığı için, “Birader sen öğretmen misin, öğretmen gibi otur” sözleriyle azarlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 7-17 2019 tarihlerinde düzenlenen Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

HERKES ÇIKARDI O ÇIKARMADI
Şems-i Tebrizi Camisii'ni bakanlarla birlikte ziyaret eden Vali Toprak, ayakkabılarını çıkarmak yerine galoş giymeyi tercih etti.

Ziyarette Çevre Bakanı Murat Kurum ile Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte çok sayıda bürokrat da yer aldı. Etkinlikler çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi'nin de açılışı yapıldı.

Açılışın ardından iki bakan ve protokol heyeti ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla camiye girerek dua etti. Vali Çakır ise ayakkabılarını çıkarmak yerine galoş giymeyi tercih etti.

Son güncelleme: 02:48 12.12.2019
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