Bakanlığın sitesinde bir acayip duyuru

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın sitesinde “Duyurular” kısmında yer alan “SÖ” adlı başlıktaki paylaşım kafaları karıştırdı. Resmi bir dilden uzak oldukça ilginç ifadelerin ifadeler yer aldığı duyurunun ne maksatla kaleme alındığı ve kime mesaj verdiği ise anlaşılamadı.

Söz konusu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Liman Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi S.Ö ye mi emanet???? Kime emanet???? Dolandırıcı, yan kesici, suç dosyası kabarık, Müfettişi, İcrası eksik olmayan… Hem kendi çalışma arkadaşlarını, hem de gariban, ekmeğinin peşinde koşan vatandaşı dolandıran… Hem de defalarca… Aleni, açık mı???? Evet… Peki gelen, giden, soruşturan, yazan, çizen ne yaptı bugüne kadar????? Hiçbir şey…”

Devletin resmi sayfasından yapılan bu paylaşım tartışmalara neden olurken, İstanbul Liman Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.