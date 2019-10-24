Bakanlık açıkladı: İşte Tel Abyad’daki son durum

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesi ile ilgili son durumu açıkladı. Bakanlık, bölgede hayatın normale dönmesi ve evlerini terk etmek zorunda kalanların geri dönmesi için tüm çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bölgede kurulan fırınlardan halka ekmek dağıtıldığı ve sağlık hizmeti verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir.

TSK tarafından Tel Abyad’da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir.

Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad’da DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG’li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi.

Özellikle meskun mahallerde terör örgütü tarafından şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makineleriyle kullanılmaz hale getirilmektedir.”