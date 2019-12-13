Bakanlık açıkladı: Kırmızı kategoriye eklendi

İçişleri Bakanlığı: &#8220;Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi.&#8221;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bakanlik-acikladi-kirmizi-kategoriye-eklendi-5507400","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bakanlik-acikladi-kirmizi-kategoriye-eklendi-5507400","pageType":"yazi","pageIdentifier":5507400,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5507400,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bakanlik-acikladi-kirmizi-kategoriye-eklendi-5507400/","headline":"Bakanlu0131k au00e7u0131kladu0131: Ku0131rmu0131zu0131 kategoriye eklendi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/13/iecrop/thumbs_b_c_cae82ad5504d446b04d3bb90a1678937_16_9_1576217887.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1576217562,"datePublished":1576217562,"dateModified":1576217890,"info":"{"seo_news":"false"}"});