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Bakanlık açıkladı: Kırmızı kategoriye eklendi

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi.

09:12 -
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Bakanlık açıkladı: Kırmızı kategoriye eklendi

İçişleri Bakanlığı: “Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi.”

İçişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 09:18 13.12.2019
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