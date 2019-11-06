Bakanlık devreye girdi Şile ormanları kurtuldu!

İstanbul’un akciğerleri konumundaki Şile ormanlarına yapılmak istenilen taş ocağı inşaatına karşı çıkan vatandaşlar, Şile’ye sahip çık kampanyasını başlatmıştı.

İnşaat kapsamında bölgede 30 bine yakın ağacın kesileceğini belirten vatandaşlar ve uzmanların sesini duyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED sürecini sonlandırdığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasının ardından Şile Belediyesi de yapıtğı açıklama ile 7 Kasım’da yapılması planlanan toplantının iptal edildiğini duyurdu.

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Şile Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle;

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un talimatıyla bölgemizde yapılması planlanan “Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” ne ilişkin ÇED süreci durduruldu!

Teke ve Hasanlı Mahallelerimizin sınırları içerisinde yapılması planlanan “Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” projesinin ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un talimatıyla durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan incelemenin ardından 7 Kasım’da yapılacak halkın katılımı toplantısı iptal edildi ve projenin ÇED süreci sonlandırıldı.

Şile Belediyesi olarak, bölgemizin coğrafi dokusuna ve doğal güzelliklerine etki edecek projeler ve çalışmalar hakkında hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bölgemizdeki orman nüfusumuzu, floramızı, doğal yaşamımızı ve aktif yaşantısına devam eden yerleşik köy hayatını,

bizden sonraki nesillere aktarabilmek en büyük hedefimiz ve zenginliğimiz. Sayın Bakanımıza da bizlerle aynı hassasiyetleri paylaştığı için teşekkür ediyorum.

Bu süreçte hassasiyetlerini beyan eden tüm çevre derneklerine, sivil toplum kuruluşlarına ve bölge halkımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunarım.”