Bakanlık duyurdu! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İŞKUR kura sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının açıklanacağı saat ve tarih belli oldu. İŞKUR sağlık bakanlığı kura sonuçları bugün belli oluyor. Peki İŞKUR sağlık bakanlığı kura sonuçlarını saat kaçta açıklayacak?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 15 Ocak 2019 Salı günü yani bugün belli oluyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda ile münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda belirlenecek. Sağlık Bakanlığı tarafından kura sonuçlarının saat 20:00’dan sonra açıklanacağı duyuruldu. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları duyurusu;

“Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için İşkur üzerinden başvurular alınmıştır. Bakanlığımızca kura usulü ile yerleştirme işleminin yapılması için Kura usulune tabi taleplerden;

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi alımı için İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

Kura, 15 Ocak 2019 Salı günü gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.”

Not: Başvuru sayısının çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmayacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK KİŞİLER

İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapabildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.