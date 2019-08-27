Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakanlık harekete geçti ama okul kayıt ücreti şikayetleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul kayıt döneminde velilerden 'zorunlu bağış' veya 'kayıt parası' alındığı iddiasına ilişkin ''Zorunlu bağış', 'kayıt parası' diye bir şey söz konusu olamaz. Bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde inceleme ve soruşturma başlatıyoruz'' dedi. Valilikler harekete geçti. Bazı okul yöneticileri hakkında soruşturma bile başlatıldı. Ancak halen içinde bulunduğumuz kayıt döneminde velilerden para istendiği yönünde şikayetler gelmeye devam ediyor. Siz de böyle bir durumla karşılaştıysanız ihbar@sozcu.com.tr'ye yazın yayınlayalım.

Sozcu.com.tr
11:01 -
Haberler Gündem
Bakanlık harekete geçti ama okul kayıt ücreti şikayetleri devam ediyor

Her okul kayıt döneminde olduğu gibi bu yıl da devlet okullarında velilerden istenen kayıt ücretleri kriz yarattı. MEB, kesinlikle böyle bir ücretin istenemeyeceğini, istendiği takdirde ise okul yönetileri hakkında işlem başlatılacağını duyurdu.

Son olarak İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da gelen şikayetler üzerine okullarda bağış adı altında kayıt parası alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı, 55 adet inceleme soruşturmalarının 7’sinin sonuçlandığı belirtildi. 3 idareciye idarecilik görevinin alınması teklif edilirken, 4 idareciye de disiplin cezası verildiği ifade edildi.

Sizin de başınıza böyle bir durum geldiyse ihbar@sozcu.com.tr‘ye yazın, yetkililere sesinizi duyuralım.

Son güncelleme: android-time 11:02 27.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more