Bakanlık harekete geçti ama okul kayıt ücreti şikayetleri devam ediyor

Her okul kayıt döneminde olduğu gibi bu yıl da devlet okullarında velilerden istenen kayıt ücretleri kriz yarattı. MEB, kesinlikle böyle bir ücretin istenemeyeceğini, istendiği takdirde ise okul yönetileri hakkında işlem başlatılacağını duyurdu.

Son olarak İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da gelen şikayetler üzerine okullarda bağış adı altında kayıt parası alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı, 55 adet inceleme soruşturmalarının 7’sinin sonuçlandığı belirtildi. 3 idareciye idarecilik görevinin alınması teklif edilirken, 4 idareciye de disiplin cezası verildiği ifade edildi.

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