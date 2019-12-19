Bakanlıktan ‘830 Suriyeli öğretmen’ açıklaması

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi” adlı proje ile kurulan geçici eğitim merkezlerinin kapanmasının ardından burada görev yapan Suriyeli eğiticilerin devlet okullarında görevlendirdiğini gündeme getirdi.

Adana’da 830 Suriyelinin okullarda ‘gönüllü eğitici’ adı altında görevlendirildiğini ortaya çıkaran CHP’li Sümer, Milli Eğtiim Bakanı Selçuk’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergesine yanıt alamayan Sümer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında da sorularını doğrudan Bakan Selçuk’a yöneltti. Adana’daki durumu hatırlatan Sümer, “Türkiye genelinde kaç Suriyeli öğretmen görevlendirilmiştir? Bu öğretmenlerin eğitimleri nelerdir?” diye sordu.

Bakan Selçuk ise Sümer’in sorusuna, “Biz, hiçbir şekilde, milli bütçeden bir Suriyeli öğretmen atamıyoruz. Suriyeli çocukların –uyumuyla ilgili- Türkçe öğrenmeden okullarda sınıflara girmesini istemiyoruz” yanıtını verdi.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Konunun medyada yer bulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir.

Bu kişiler ‘Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi’ kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar. Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır”