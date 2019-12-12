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Bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler dehşete düşürdü

Kahramanmaraş’ta özel bir bakımevinde kaydedildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türediği görülen görüntüler dehşete düşürdü.

20:47 -
Haberler Gündem
Bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler dehşete düşürdü

İddiaya göre, geçen yıl Dulkadiroğlu ilçesinde özel bakımevinde kalan M.M.’nin kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türedi.

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Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntülerin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakımevinde kalan muhtaç yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, kimisini de yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.

FOTO: İHA

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“DEDEMİN BANYODA UNUTULDUĞUNU ÖĞRENDİK”

Hasta yakını A.C. ise, bakımevindeki dedesinin yanına bayram ziyareti için gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, “Dedemi bayram gününde ziyarete gitmiştik ve dedemin bakımevinde olmadığını söylediler. Daha sonra dedemin banyoda unutulduğunu öğrendik. Kurumla sorunlar yaşamıştık ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığını sormuştuk. Bu ilgisizliklerden dolayı hasta da oluyorlar” ifadelerini kullandı. İHA

aile Aralık ayı doktor Ekonomi istanbul Kahramanmaraş
Son güncelleme: 21:35 12.12.2019
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