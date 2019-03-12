Bakırköy saldırganının 32 yıl hapsi istendi

İstanbul Bakırköy'de 2 Ekim 2018 günü Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı Aysu Aray , AVM'nin önüne geldikleri sırada arabanın içerisinde tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma Göçmen'in kız arkadaşı Aray'a tokat atmasıyla büyüdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede korkunç olay şöyle aktarıldı: Görkem Sertaç Göçmen'in attığı tokatla Aysu Aray arabanın içerisinde darp edildiğinin görülmesi için camını açarak “Bırak beni!“ diye bağırdı. Genç kızın sessini duyan çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve kız arkadaşına tokat atan Göçmen'e tepki gösterdiler. Arabasından inen Görkem Sertaç Göçmen ise arabasının yanına gelenlerden Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı ve arabasına binerek olay yerinden uzaklaşmak istediği sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere “Neden yardım etmiyorsunuz?“ diyerek bağırdı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Çılgına dönen Göçmen, aracı durdurarak Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü iddianamede anlatıldı. İddianamede, Görkem Sertaç Göçmen, geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa Göçmen'i ufak çapta yaraladığı belirtildi.

GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE ARABASINI HERKESİN ÜSTÜNE SÜRDÜ!

Hazırlanan iddianamede korkunç olayın detayları şöyle yansıdı: Olay yerindeki Cebrail Şık, genç adamı arabasına bindirdi ancak Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan şahısların ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü. Cebrail Şık gözü dönmüş gencin kullandığı arabadan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen arabasını tekrar trafiğin akış yönüne çevirerek Cebrail Şık'ı hedef alarak kullanmaya devam etti. Neye uğradığını şaşıran Şık, Ahmet Seven'e ait park halindeki araba ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkışarak yaralanmasına rağmen Göçmen, arabasını kaldırımda sürmeye devam ederek kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı.

ARKADAŞLARIYLA YENİDEN OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerinden uzaklaşan Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşı Aysu Aray'ı Bakırköy Yeni Mahalle Cami yanında arabasından indirdikten sonra arkadaşları,Soner Çoban ve Abdulkerim Kaplan ile yeniden olay yerine geldiği iddianamede vurgulandı.

Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Göçmen , bagajda bulunan pense- demir gibi aletleri alarak Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdüğü ve elindeki aletle Durmuş'a vurarak yaralayıp bir olay yerinde arbede yaşandı. Arkadaşları Çoban ve Kapan, Göçmen'i kalabalığın içinden alarak arabaya doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Görkem Sertaç Göçmen'in öfkeli kalabalık tarafından linç edilmesi engelleyen polis memurları genç adamı polis merkezine götürdü.

KORKUNÇ OLAYDA ALKOL ETKİSİ

Emniyette yapılan işlemlerde Göçmen’in olayların yaşandığı esnada 0,43 promil alkollü olduğu da iddianamede belirtildi. Yapılan soruşturma sonucu, 9 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen’in “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

10-15 KİŞİ SALDIRDI KAÇMAYA ÇALIŞTIM Savcılık ifadesinde Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşıyla tartışırken yolun trafiğe kapanması üzerine insanların tepki gösterip olayların büyüdüğünü ifade ederek; “Linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. 10 15 kişi saldırdı ve aracıma hasar verdiler. Arabamın arka camı tekmelerle kırılmış hasar içindeydi. Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirirken kaçmaya çalıştım. Pişmanım.''dedi.

2 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAMIŞ



Annesinin hakim babasının savcı olduğu öğrenilen Görkem Sertaç Göçmen, 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.