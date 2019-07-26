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Bakırköy ve Pendik’te yat yangını

Bakırköy ve Pendik'te marinalarda bulunan iki yatta, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Çıkan yangınlara kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

08:10 -
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İstanbul Bakırköy’de bulunan Ataköy Marina’da bağlı bulunan yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İçerisinde kimsenin bulunmadığı yattan, kısa sürede dumanlar yükselmeye başladı. Yattan dumanların çıktığını gören görevliler hemen müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yatta hasar oluştu.

Yatta maddi hasar oluştu

Pendik’te yer alan marinada, bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın yatta hasara neden oldu.

Son güncelleme: android-time 08:21 26.07.2019
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