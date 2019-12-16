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Bakırköy’de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı!

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18:47 -
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Bakırköy’de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı!

Bakırköy, Yeşilköy’de alt katta bulunan komşusuna ‘gürültü yapmayın uyuyamıyorum’ diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ile 2 oğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  DHA

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Son güncelleme: 18:48 16.12.2019
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